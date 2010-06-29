Могильов упевнений у запровадженні іменних з/д-квитків

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ упевнений, що питання введення іменних залізничних квитків буде вирішене позитивно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами А.МОГИЛЬОВА, на даний момент МВС проводить консультації з Міністерством транспорту і зв`язку з цього питання.

«Я вважаю, що це питання буде вирішене», - сказав міністр, додавши, що подібного роду система іменних квитків діє в усіх країнах.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» скасувала продаж квитків за паспортами чи іншими документами, які засвідчують особу, у листопаді 2007 року.

14 квітня генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК заявив, що «Укрзалізниця» підтримує пропозицію Міністерства внутрішніх справ України про відновлення продажу залізничних квитків для пасажирів за паспортами у зв`язку з випадками міжнародного тероризму, які почастішали. Він підкреслив, що питання відновлення продажу іменних залізничних квитків зараз перебуває у процесі вивчення. Остаточне рішення, за його словами, буде ухвалене спільно МВС і «Укрзалізницею» протягом 1-2 місяців.