У Чернівцях зсув грунту загрожує залізничній колії

Сьогодні вночі внаслідок сильних злив активізувався зсув грунту поблизу центральної частини Чернівців, що загрожує руйнуванням міжнародної залізничної колії та газогону великого тиску

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Чернівецької мерії, загальний об’єм зсуву становить 850-1000 кубометрів, ширина - 40-45 м, глибина язика зсуву - 80-100 м. Утворилася стінка відриву 8-10 м. Візуально спостерігається видавлювання грунтових вод на глибині 10-12 м. Від стінки відриву на відстані 23-50 м спостерігаються тріщини.

У 1996 році зсув грунту на цьому місці повністю зруйнував житлові, адміністративні та господарчі будівлі на вулиці Одеській і частково вулиці Барбюса.

Внаслідок зсуву сталося руйнування так званої «габбіонної кладки» лівого берега річки Мольниця у безпосередній близькості до мостового переходу залізничної колії міжнародного сполучення Україна-Балкани. Виявлені деформації грунтів, асфальтового покриття та заколи через насип залізничної колії на вулиці Білоруській.

Проводяться першочергові роботи із розвантаження зсувного схилу і водовідведення.

Внаслідок сильної зливи та шквалів у Чернівцях підтоплено 23 будинки та гіпермаркет. На вулиці Некрасова виникло грунтове провалля, у зв’язку з чим призупинено водопостачання кількох житлових будинків.

Усі міські служби працюють у посиленому режимі,тривають роботи з ліквідації наслідків злив.

Станом на 8.00 у Чернівцях рівень води у річці Прут – 350 см (вихід на заплаву при рівні води 430 см, підтоплення господарських об’єктів – при рівні 470 см).