"АвтоКрАЗ" презентував автомобіль-їдальню

Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" (Кременчук, Полтавська обл.) презентувала автомобіль-їдальню КрАЗ- 65053.

Як передає кореспондент УНІАН, новий автомобіль був презентований під час виставки "АвтоКрАЗШоу-2010", яка відбулася на честь Дня Конституції і Дня молоді в Кременчуці.

За словами генерального директора холдингу Сергія САЗОНОВА, спеціалізований автомобіль-їдальня на базі шасі КрАЗ- 65053 - це спільний проект автомобільного холдингу і полтавської компанії "Нафтаавтоматика".

"Автомобіль-їдальня створений для ніші народного господарства. Його можна використовувати на лісозаготівлях або там, де працюють вахтовики. Ця їдальня дозволяє в автономному режимі забезпечити приготування їжі. Це приблизно як армійська кухня", - сказав С. САЗОНОВ.

Він також сказав, що замість устаткування для їдальні автомобіль може бути облаштований іншими спецнадбудовами.

"Спецнадбудови можна застосовувати різні, наприклад, медичні модулі. Цей КрАЗ зможе доставити лікарів у найвіддаленішу і важку місцевість і забрати звідти хворого", - сказав гендиректор холдингу.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотонажної автотехніки.

У 2009 році "АвтоКрАЗ" відвантажив споживачам 654 автомобілів, що складає близько 20% реалізації 2008 року.