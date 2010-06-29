Мінтранс анулював 47 ліцензій автоперевізників

Ліцензійна комісія Міністерства транспорту і зв'язку під час чергового засідання анулювала ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом 47 перевізникам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Повідомляють, що під час планових перевірок на дотримання ліцензійних умов у цих перевізників виявлені численні порушення автотранспортного законодавства, які впливають на безпеку перевезень.

Серед найпоширеніших порушень - використання автомобіля без ліцензійної картки, використання переобладнуваних з порушеннями транспортних засобів, недотримання водіями режиму роботи і часу відпочинку, відсутність контролю за станом здоров'я водіїв, допуск до роботи водіїв без відповідної кваліфікації. Крім того, ряд перевізників не провели перевірку технічного стану транспортних засобів і їх ремонт відповідно до правил експлуатації.

Повідомляють також, що деякі перевізники не мають власної або орендованої матеріально-технічної бази (гаражів і виробничих приміщень) для зберігання транспорту у міжзмінний час.

Ряд ліцензіатів відмовилися від проведення планової перевірки інспекторами територіальних управлінь Головавтотрансінспекції, що також є основою для анулювання ліцензії.

Довідка УНІАН. Згідно з вимогами статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", рішення про анулювання ліцензії набуває чинності через 30 днів з дня його прийняття.

Якщо ліцензіат упродовж цього терміну подає скаргу в експертно-апеляційну раду при Державному комітеті України з питань регуляторної політики і підприємництва, дія цього рішення зупиняється до ухвалення відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.