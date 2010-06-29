У Харківській області з бюджету відшкодують 66 млн. грн.

У державному бюджеті України на 2010 рік на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян усіма видами транспорту в Харківській області передбачена субвенція у розмірі 66,01 млн. грн., що складає 15,5% мінімально необхідного рівня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління промисловості, транспорту і зв'язку ОДА Сергія ДУЛЬФАНА.

За його словами, ці кошти розподілені згідно з часткою кожного виду транспорту в загальному обсязі втрати прибутку за попередній рік: залізничному транспорту передбачено 9,4 млн. грн., автомобільному, - 11,42 млн. грн., метрополітену - 21,63 млн. грн., міськелектротранспорту - 23,56 млн. грн..

При цьому С. ДУЛЬФАН підкреслив, що мінімальна потреба відшкодування втрати прибутку від перевезення громадян пільгових категорій (загальна кількість - 746 тис. осіб) у 2010 році для Харківської області складає 425,15 млн. грн., у тому числі: Південної залізниці в межах Харківської області - 41,2 млн. грн., автомобільного транспорту - 77,29 млн. грн., метрополітену - 95,36 млн. грн., міськелектротранспорту - 211,3 млн. грн.