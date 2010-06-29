ВР обрала чотирьох членів Нацради

Верховна Рада України обрала чотирьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення - Миколу ФАРТУШНОГО, Ірину ОПІЛАТ, Оксану ЄЛМАНОВУ та Євгена БАРАНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за кандидатуру М. ФАРТУШНОГО, який є директором ТОВ "Нові грані", проголосували 362 народні депутати з 431 зареєстрованого в сесійній залі.

За кандидатуру І. ОПІЛАТ, яка є викладачем кафедри театрознавства і театральної критики Київського державного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, проголосували 249 з 430 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За кандидатуру О. ЄЛМАНОВОЇ, яка є гендиректором групи компаній ФІМ, проголосували 250 з 432 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За кандидатуру Є. БАРАНОВА, який є директором департаменту ВАТ "Київспецтранс", проголосували 249 народних депутатів з 432, зареєстрованих в сесійній залі.

На голосування до сесійного залу ВР було внесено 23 кандидатури.

У конкурсі брали участь 26 претендентів, але троє з них зняли свої кандидатури на засіданні Комітету ВР з питань свободи слова та інформації.