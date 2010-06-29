ФДМ уклав договір з покупцем «Луганськтепловоза»

Фонд державного майна України (ФДМУ) уклав договір купівлі-продажу з компанією "Брянський машинобудівний завод", яка перемогла на приватизаційному конкурсі з продажу 76,001% державного пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз".

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Фонду держмайна.

За інформацією прес-служби, договір був укладений сьогодні, 29 червня. У ФДМУ також сказали, що після підписання договору чекають перерахування заявленої покупцем суми (410 млн. грн.).

Як повідомляв УНІАН, компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія), входить у російський "Трансмашхолдинг", була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз".

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну всього на 10 млн. грн. (початкова вартість складала 400 млн. грн.).

Всього у конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого складала 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс - "Мантара Холдинг", не була допущена ФДМУ до участі в ньому.