Україна вивчає австрійский досвід

Україна вивчає австрійський досвід впровадження системи єдиного комплексного квитка, повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку.

Згідно з повідомленням, переговори з представниками Федерального міністерства транспорту, інновацій і технологій Республіки Австрія і Транспортної і тарифної Асоціації Східного регіону йтимуть до 30 червня. Українську делегацію, яка перебуває у Відні, очолює перший заступник міністра транспорту і зв'язку України Володимир КОРНІЄНКО.

Під час переговорів сторони визначать можливі напрями співпраці з впровадження в Україні системи єдиного комплексного квитка у рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Нагадаємо, 15 липня 2008 року Міністерство транспорту і зв'язку України і Федеральне міністерство транспорту, інновацій і технологій Республіки Австрія підписали Угоду про співпрацю у галузі транспортної інфраструктури і обміну технологіями. Домовленості про співпрацю були досягнуті також і 24 березня 2010 року під час Другого засідання спільної українсько-австрійської робочої групи з питань співпраці у галузі транспортної інфраструктури і обміну технологіями.

Довідка УНІАН. У квітні 2009 р. Мінтрансзв’язку в особі у той час міністра Йосипа ВІНСЬКОГО презентувало послугу "Єдиний електронний квиток", завдяки якій у відділеннях "Укрпошти" можна придбати електронні квитки на усі види транспорту з одного населеного пункту в іншій, навіть якщо між ними немає прямого сполучення. Надалі планувалося з'єднати усі види транспорту і продавати квитки не лише через відділення "Укрпошти", але і через інтернет. Розробкою і впровадженням автоматизованої системи "Єдиний електронний квиток" займалося держпідприємство "Розрахунковий центр Мінтрансзв’язку", створене наказом Міністерства транспорту і зв'язку 30 липня 2008 року.

Однією з причин відставки Й. ВІНСЬКОГО називали нецільове використання коштів "Укрпошти" для рекламування послуги "Єдиний електронний квиток".