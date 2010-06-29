У Чернівцях призупинено рух потяга «Москва-Софія»

Через пошкодження залізничного полотна в районі вулиці Барбюса в Чернівцях призупинено рух потяга "Москва-Софія".

Як передає кореспондент УНІАН, пасажирів потягу пересадили в автобус.

На залізничному вокзалі в Чернівцях і на станції Вадул-Сірет поблизу кордону з Румунією проходять екстрені наради залізничників і представників інших служб у зв'язку з надзвичайною ситуацією. Вирішується питання відновлення руху потягів у напрямку балканських країн.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня вночі в результаті сильних злив активізувався зсув поблизу центральної частини Чернівців, який загрожував руйнуванням міжнародної залізничної колії і газопроводу високого тиску.

За даними Чернівецької мерії, загальний об'єм зсуву складає 850-1000 кубометрів, ширина - 40-45 м, глибина язика зсуву - 80-100 м. Утворилася стінка відриву 8-10 м. Візуально спостерігається витискання грунтових вод на глибині 10-12 м. Від стінки відриву на відстані 23-50 м спостерігаються тріщини.

У 1996 році зсув на цьому місці повністю зруйнував житлові, адміністративні і господарські будівлі на вулиці Одеській і частково на вулиці Барбюса.