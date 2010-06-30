Прокуратура зайнялася портом Феодосії

У Криму порушено кримінальну справу за фактом завдання шкоди на 230 тис. грн. Морському торговому порту Феодосії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.

Кримінальну справу за фактом заволодіння грошовими коштами порту порушено Керченською транспортною прокуратурою.

"Комерційні структури незаконно одержали 230 тис. грн. завищення вартості наданої держпідприємству послуги у вигляді чергування катера з комплектом загород при перевалці вантажів", - повідомили у прокуратурі.

Дії комерсантів кваліфіковано за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, посадова підробка). Ведеться слідство.