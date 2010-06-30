Міжнародне залізничне сполучення на Буковині відновлять за 2-3 дні
11:18, 30 червня 2010Транспорт/Звя'зок
0
Повідомив Клюєв
Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявляє, що міжнародне залізничне сполучення у Чернівецькій області, яка постраждала у результаті сильних дощів, буде відновлено протягом двох-трьох днів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А. КЛЮЄВ повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
"Я думаю, що протягом двох, максимум трьох днів ми повністю відновимо рух на залізниці", - сказав А.КЛЮЄВ.
За його словами, нині перевезення пасажирів через кордон організоване за допомогою автобусів.
"Є ушкодження і магістральних автодоріг, але ми сьогодні до кінця дня повинні повністю усе відновити", - додав перший віце-прем'єр.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter