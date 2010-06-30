ПЗ призначила нові приміські маршрути у літній графік

Залізничники Південної залізниці ввели нові маршрути у літній графік руху приміських потягів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗ.

Введено такі маршрути: Харків-Пасажирський - Зміїв, Харків-Пасажирський - Борки, Левада - Коробочкіно - Лосєво, Полтава - Мала Перещепинська, Суми - Білопілля.

Як сказано у повідомленні, такі зміни з'явилися в результаті вивчення попиту пасажирів.

Також після капітального ремонту вийшов у рейс потяг підвищеної комфортності сполученням Харків - Запоріжжя. Маршрут електропоїзда №6321 "Харків - Совнаркомівська" продовжений до станції Огульці ім. Пучко. Крім того, відновлена зупинка електропоїздів на платформі Караванна на ділянці Харків - Совнаркомівська.