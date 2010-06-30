Найбільший тайванський виробник «AU Optronics» обвинувачується у змові

Окружний суд США в Сан-Франциско висунув обвинувачення проти компанії «AU Optronics» (м. Шіньжу, Тайвань), котра брала участь у змові з метою фіксації цін на TFT-LCD панелі для комп’ютерних моніторів, ноутбуків, телевізорів, мобільних телефонів тощо. Це розслідування проводиться в рамках спільної роботи Антитрастівського департаменту Міністерства юстиції США та місцевого підрозділу ФБР.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України.

Як зазначається у повідомленні, зокрема, «AU Optronics», її Х’юстонська філія «AU Optronics Corporation America» та шість членів керівництва компанії обвинувачуються у змові щодо узгодження цін на TFT-LCD панелі, реалізація яких тривала в різних країнах з вересня 2001 року до грудня 2006 року.

За висновками розслідування, посадові особи «AU Optronics», які досі залишаються співробітниками або членами ради директорів компанії, домовлялися про ціни на TFT-LCD панелі під час зустрічей. Керівники компанії та її американської філії обмінювалися інформацією щодо обсягів продажу рідкокристалічних дисплеїв та їх вартості з метою підтримання узгоджених цін.

У ході цього розслідування шість компаній вже визнали себе винними і були засуджені до виплати штрафів на загальну суму понад 860 млн USD.

Серед компаній, постраждалих від змови, такі виробники комп’ютерів і телевізорів як «Apple», «Dell» та «Hewlett Packard».