Львівська залізниця відновлює колію на Буковині

Львівська залізниця відбудовує пошкоджену повінню інфраструктуру Чернівецької області і стежить за кожним залізничним об'єктом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛЗ, у результаті випадання великої кількості опадів, зокрема, у ніч на 28 червня, на території Львівської залізниці на Буковині сталося пошкодження моста, були розмиті залізничні шляхи. На деяких ділянках припинений або обмежений рух потягів.

Зокрема, на перегоні Вадул-Сірет-Держкордон (з Румунією) підмита і розвалена берегова опора арочного кам'яного моста (довжина 10,8 м, висота 7,8 м). На цьому перегоні було зупинено рух потягів, зокрема, о 06.07 29 червня по станції Чернівці був зупинений потяг №59 сполученням Москва-Софія. У потягу були 52 пасажири, яким надали можливість перетнути кордон, пересівши в автобуси.

До ліквідації наслідків стихії залучили відбудовні поїзди і спеціалізовану залізничну техніку, працюють усі служби магістралі.

Згідно з повідомленням, залізничники Львівської цілодобово відстежують ситуацію на кожному об'єкті, а на пошкоджених ділянках працюють спеціалізовані бригади залізничників і транспортних будівельників. Контролює хід відновних робіт особисто генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК, який перебуває на Буковині.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що міжнародне залізничне сполучення в Чернівецькій області, постраждалій у результаті сильних дощів, буде відновлено протягом двох-трьох днів.