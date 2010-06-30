Обмежено рух авто на українсько-румунському кордоні

У пункті пропуску "Порубне" у Чернівецькій області тимчасово обмежено рух транспорту, особливо вантажівок. Причиною цього стало повідомлення румунських прикордонників про те, що у зв'язку з підвищенням рівня води існує загроза руйнування мосту через прикордонну річку Сірет.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ і зв'язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, дорога, яка проходить через місто Ботошань, через затоплення використовуватиметься тільки в одному напрямку.

Державна прикордонна служба України просить водіїв, які їдуть у Румунію, врахувати цю інформацію і за можливості спланувати маршрут через пункт пропуску "Д’яково", який знаходиться у Закарпатській області.

Окрім цього, у зв'язку з підтопленням і розмиванням опор залізничного моста і ділянки залізничної дороги "Чернівці - Вадул Сірет - Сучава (Румунія)" тимчасово припинено роботу пункту пропуску "Вадул Сірет". З цієї причини пасажирів потягів перевозять між залізничними станціями "Чернівці" і "Сучава" (Румунія) на автобусах через пункт пропуску "Порубне".