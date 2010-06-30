Росія розраховує спільно з Україною зайняти свою нішу на світовому ринку транспортної авіації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні сказав прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, виступаючи на міжнародному форумі "Технології у машинобудуванні - 2010"

"Ми упевнені, що у нас є свої можливості і свої ніші - це і магістральні літаки, це спеціальна авіаційна техніка, це бойова техніка, де у нас абсолютні конкурентні переваги, це транспортні літаки, причому такі, яких у світі ніхто будувати не може", - сказав В. ПУТІН.

"А ми можемо - ми пов'язуємо перспективи у цьому сенсі в кооперації з нашими українськими колегами, маючи на увазі спільну роботу з просування літаків сімейства "Антонов", - підкреслив він.

Як сказав В. ПУТІН, керівництво Росії переконане, що російський авіапром здатний знайти своє місце на глобальному ринку, і пов'язує з цією галуззю серйозні сподівання. "Ми прекрасно уявляємо собі ситуацію на світових ринках в авіабудуванні. Прекрасно уявляємо, наскільки гостра там конкуренція, наскільки там зайняті і освоєні ніші", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня В. ПУТІН заявив про безальтернативність об'єднання авіаційних промисловвостей України і Росії на ринковій основі. "Єдине питання, яке ми повинні для себе вирішити, - якщо ми об'єднуватимемо наші авіабудівні комплекси, то, зрозуміло, ми можемо це зробити тільки на ринковій основі", - підкреслив В. ПУТІН.