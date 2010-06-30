ПЗЗ змінить рух деяких приміських поїздів

1-6 липня з 10.30 до 15.30 деякі приміські потяги Південно-західної залізниці (ПЗЗ) слідуватимуть через станцію Київ-Петрівка замість Київ-Пасажирський через ремонтні роботи на перегоні Київ-Московський - Дарниця.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба ПЗЗ.

Протягом вказаного часу зміненим маршрутом курсуватимуть такі електропоїзди: № 6911 Ніжин - Борщагівка-тех., № 6812 Борщагівка-тех. - Гребінка, № 6810 Борщагівка-тех. - Яготин, № 6915 Ніжин - Борщагівка-тех., № 6814 Борщагівка-тех. - Яготин (5-6 липня), № 6814 Борщагівка-тех. - Носівка (2-3 липня), № 6811 Яготин - Борщагівка-тех., № 6813 Гребінка - Київ-Петрівка (замість Київ-пас.) і № 6816 Київ-Петрівка (замість Київ-пас.) - Гребінка.

Південно-західна залізниця закликає пасажирів уважніше дослухатися до оголошень про зміни в розкладі руху потягів, оскільки у вищезгадані дні відбудуться зміни також і в розкладі руху приміських потягів підвищеного комфорту.