Вступає в силу Положення про якість телекомунікаційних послуг

З 3 липня 2010 року вступить в силу Положення про якість телекомунікаційних послуг.

Про це УНІАН повідомили в НКРЗ.

Згідно з повідомленням, Міністерство юстиції України зареєструвало рішення Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) № 174 від 15 квітня 2010 року «Про затвердження Положення про якість телекомунікаційних послуг».

Документ розроблений з метою удосконалення нормативно правової бази у сфері телекомунікацій в частині визначення єдиного підходу у взаєминах між суб`єктами ринку телекомунікацій – регуляторним і інспекційним органами щодо контролю за якістю телекомунікаційних послуг, а також забезпечення захисту прав споживачів.

Положення визначає порядок оприлюднення інформації про рівень якості телекомунікаційних послуг, організацію проведення випробувань показників якості телекомунікаційних послуг.

Відповідно до Положення, оператори телекомунікацій, які надають телекомунікаційні послуги, показники якості яких визначені для оприлюднення, щорічно подають в НКРЗ звіти про якість телекомунікаційних послуг.

У той же час, документ передбачає можливість проведення операторами (провайдерами) випробувань якості послуг самостійно або шляхом залучення на договірних принципах акредитованих в установленому порядку органів за оцінкою відповідності якості телекомунікаційних послуг (випробувальні лабораторії).

Метою даного документа є створення умов для забезпечення всестороннього інформування споживачів щодо рівнів якості телекомунікаційних послуг, які надаються операторами і провайдерами телекомунікацій, що дозволить споживачеві робити вибір на користь того або іншого оператора; впровадження ефективного контролю за якістю надання телекомунікаційних послуг з урахуванням досвіду країн-членів ЄС.