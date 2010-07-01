Рух у Києві 2 липня обмежать

Державтоінспекція попереджає водіїв про тимчасові обмеження в русі на київських дорогах 2 липня у зв`язку з візитом в Україну Державного секретаря США Хіларі КЛІНТОН.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Головного управління МВС України в м. Києві, по шляху проходження кортежу офіційної делегації вводитимуть тимчасові обмеження в русі транспорту.

Державтоінспекція міста рекомендує водіям за можливості планувати свої поїздки так, щоб протягом п`ятниці об`їжджати центральну частину міста.

ДАІ Києва радить водіям, як і завжди у такому разі, бути уважними, дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, а також не залишати транспорт у неналежних для паркування місцях.