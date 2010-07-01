З 4 липня розпочне роботу авіарейс «Тернопіль-Київ-Сімферополь»

З 4 липня здійснюватиметься авіарейс "Тернопіль-Київ-Сімферополь".

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі обласної ради.

Авіарейс здійснюватиме авіакомпанія ВАТ "Мотор Січ". Дістатися з Тернополя в Сімферополь і зворотньо пасажири рейсу зможуть за 3-4 години.

Водночас в облраді зазначили, що зараз авіарейс "Тернопіль-Київ" є збитковим, про що ВАТ "Мотор Січ" сповістило владні структури області відповідним листом. Зокрема на другому рейсі були всього 3 пасажири, на третьому - 2, на четвертому - 5, на шостому - 7. Тоді як для того, щоб окупилися витрати перевізника, з 48 посадочних місць мають бути заповнені 12-14.

У свою чергу в інтерв'ю місцевому виданню "Нова Тернопільська газета" голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК сказав, що введені авіарейси треба перевести з "кампанії у практичну площину". "Перший крок зроблено - рейс є, але тепер треба думати над його економікою, щоб це не був рейс заради рейсу. Треба подумати над зручністю часу рейсів і визначитися, куди повинні курсувати літаки. На жаль, не бачу в цьому плані роботи самого директора аеропорту: немає реклами, елементарного моніторингу потреб бізнесу", - сказав М. ЦИМБАЛЮК. Водночас він наголосив, що працюватиме над збереженням аеропорту і введеного авіарейсу.

Попередній голова облдержадміністрації Ярослав СУХИЙ, який, власне, і домовився про здійснення рейсів з керівництвом "Мотор Січі", раніше пообіцяв докласти зусиль, щоб авіарейс не згортали. "Я попросив власників літака, щоб трішки потерпіли, адже буде негарно, якщо з моїм переходом на роботу в Київ за мною поїде і літак. Разом з тим, погодитеся, що бізнес є бізнес, і собі у збиток ніхто працювати не буде", - констатував Я. СУХИЙ.

Довідка УНІАН. Авіарейс "Тернопіль-Київ (Жуляни)" і у зворотному напрямі введений 31 травня. Перевезення здійснюють двічі в тиждень літаком АН- 24 авіакомпанії ВАТ "Мотор Січ". Вартість квитка на рейс складає 600 грн.