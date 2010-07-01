«Укрзалізниця» намагається перескерувати міжнародні поїзди

"Укрзалізниця" шукає альтернативні шляхи руху міжнародних потягів через ушкодженя ділянок залізничних колій в Румунії у зв`язку з паводком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК.

"На жаль, на території Румунії зруйновані також серйозні ділянки, ми зараз отримуємо уточнену інформацію, і, на жаль, з того боку руху не буде. Але ми відправили свого представника до Румунії, щоб з`ясувати, коли можна буде відновити рух. Ми шукаємо альтернативний маршрут для пасажирських потягів через Молдову", - сказав він.

Гендиректор відомства зазначив, що на сьогодні усі пасажири, які узяли квитки у напрямі Болгарії, перевезені. "Була комбінована форма перевезень - до Чернівців залізничним транспортом, звідти - автотранспортом в Румунію. Чітко спрацювали прикордонні служби, ніяких затримок не було", - зазначив М. КОСТЮК.

Як повідомляв УНІАН, у результаті випадання великої кількості опадів, зокрема, у ніч на 28 червня на території Львівської залізниці на Буковині сталося пошкодження моста і випадки розмиву колії. На деяких ділянках було припинено або обмежено рух потягів.