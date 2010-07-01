Укрзалізниця» розраховує упродовж 2 діб відновити міст

«Укрзалізниця» розраховує відновити міст на перегоні Вадул – Сирет - держкордон (з Румунією) впродовж 2 діб. Про це сьогодні повідомив журналістам гендиректор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

«Сьогодні вже відновлений рух приміських поїздів територією України. Що стосується напряму до Румунії, міст буде відновлений впродовж двох діб, але, на жаль, руху поки не буде, оскільки з румунського боку є пошкодження», - сказав він.

За словами М.КОСТЮКА, на Буковині ситуація була дуже непроста, тому що руйнування сталися надзвичайно швидко після моментального випадання місячної норми дощів. «У нас було 13 пошкоджень, які були усунені оперативно, впродовж доби. У нас залишився не відновленим рух одним мостом на ділянці Вадул - Сирет – держкордон, мосту 170 років. На сьогодні вже зроблені тимчасові опори, доставлена туди прогоночна споруда. Я думаю, що впродовж двох діб міст буде відновлений, і ми зможемо рухатися», - сказав М.КОСТЮК.

За словами гендиректора відомства, «Укрзалізниця» проводить роботу з надання допомоги залізничникам, які постраждали внаслідок паводку на Буковині. Постраждали від стихії 95 представників відомства, їм буде надана допомога. «Стосовно 17 залізничників, у яких пошкоджено житло, також сьогодні на раді УЗ буде ухвалене рішення про надання допомоги», - додав М.КОСТЮК.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівецькій області унаслідок тривалих сильних дощів, шквалистого вітру з 28 на 29 червня повністю зруйновано 31 житловий будинок і 5 частково, зруйновано 6 автомобільних мостів, пошкоджено 4 автомобільних і 2 залізничних моста.

Крім того, станом на 1 липня залишаються пошкодженими 11 тис. метрів дорожнього покриття автодоріг державного і місцевого значення і 650 м водозахисних дамб, а також залишаються підтопленими 1,7 тис. житлових будинків у 27 населених пунктах.

Через сильне перезволоження грунту відбулася активізація зсувних процесів у постраждалих районах.

Силами МНС у взаємодії з оперативними групами облдержадміністрації врятовані 1083 особи., зокрема 90 дітей, 1 людина загинула і 3 вважаються такими, що зникли безвісти.

До ліквідації наслідків стихії залучені 1 тис. 951 особа, а також 314 од. техніки, 19 од. плавзасобів і 6 од. авіаційної техніки.