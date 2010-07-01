Найбільш запитуваним українськими користувачами Google є Крим

Список відпускних напрямів, найчастіше запитуваних українцями в пошуковій системі Google (США, Google Zeitgeist), очолив Крим, слідом за ним йдуть традиційно популярні в Україні турецькі, болгарські і єгипетські курорти. Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії Google.

Крім того, багато хто шукає можливість відпочити недалеко від свого рідного міста: запит «відпочинок під Києвом» увійшов до десятки найпопулярніших.

Згідно з даними Google, повністю перша десятка рейтингу відпускних напрямів найбільш популярних серед українців, виглядає так (у порядку зменшення): Крим, Туреччина, Болгарія, Єгипет, Карпати, Хорватія, Греція, відпочинок під Києвом, Чорногорія, відпочинок на Азовському морі.

У пошуковій системі також були проаналізовані пошукові запити жителів України щодо курортних місць в Україні. Згідно з рейтингом, список найпопулярніших українських курортних міст і селищ виглядає таким чином: Бердянськ, Судак, Одеса, Коблево, Евпаторія, Алушта, Шацькі озера, Кирилівка, Залізний порт, Феодосія.

Довідка УНІАН. Zeitgeist (з нім. «дух часу») – цей інструмент допомагає відстежувати, які пошукові запити стають популярними, а які втрачають популярність в певний період часу. В результаті аналізу і підрахунку тих або інших запитів Zeitgeist наочно показує, чим більше за все цікавляться люди сьогодні.

Компанія Google, заснована в 1998 р. аспірантами Стенфордського університету Ларрі ПЕЙДЖЕМ і Сергієм БРІНОМ, сьогодні є лідируючою веб-корпорацією на основних світових ринках.

Штаб-квартира корпорації Google знаходиться в Силіконовій долині, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі і Азії.