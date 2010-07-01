Пушкарич призначений главою Ericsson

Роберт Пушкарич призначений главою нового територіального підрозділу компанії Ericsson (Швеція) Північна Європа і Центральна Азія.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

Повідомляється, що до призначення Р.Пушкарич займав пост президента територіального підрозділу компанії Ericsson в Східній Європі і Центральній Азії.

У компанії також повідомили, що в 2010 році Ericsson завершить реструктуризацію своєї регіональної структури, перейшовши від 23 територіальних підрозділів (market units) до 10 регіональних представництв (regions). Реструктуризація дозволить компанії спростити бізнес-процеси, гнучкіше і оперативно реагувати на потреби замовників, укріплюючи тим самим свою позицію лідируючого постачальника передових телекомунікаційних рішень.

Довідка УНІАН. Компанія Ericsson – найбільший в світі постачальник технологічних рішень і професійних послуг для операторів зв`язку. Лідер у області технологій мобільного зв`язку 2-го (2G), 3-го (3G) і 4-го (4G) поколінь. Компанія працює в 175 країнах світу, штат співробітників налічує більше 80 000 чоловік. У 2009 році продажу компанії склали 27,1 млрд. дол.

Акції компанії Ericsson котируються на OMX NASDAQ, Стокгольмській фондовій біржі і американській біржі NASDAQ.