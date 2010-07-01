Залізниці країн СНД об'єднають парки вагонів

Залізничні адміністрації країн-учасниць СНД мають намір консолідувати інвентарні й приватні парки вантажних вагонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшла мова сьогодні в ході «круглого столу» в Києві «Принципи експлуатації вантажних вагонів на просторі «1520» у нових умовах» за участю представників залізничних адміністрацій і операторів різних країн.

Ініціатором створення такого спільного парку на просторі широких залізничних колій 1520 мм стала «Укрзалізниця», два залізничні наукові підрозділи якої займаються науковим і технічним вирішенням цього питання.

Як пояснив журналістам генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, необхідно запропонувати бізнесу таку формулу, при якій кошти, вкладені у вантажний вагон, «матимуть більший бізнес-інтерес», ніж якби їх вклали в банк.

«Якщо ми покажемо бізнесу, що наше управління буде найбільш ефективним, тоді ми зможемо говорити, що весь вагонний парк на просторі «1520» може одержати статус парку спільного користування», – сказав гендиректор «Укрзалізниці».

За словами М.КОСТЮКА, ефективність роботи такого спільного парку полягає в мінімізації витрат на порожній пробіг вагонів, мінімізації простою, вирішенні проблеми дефіциту вагонів і т.п. «Вантажу все одно, в якому вагоні його доставляють. Головне, щоб він був доставлений своєчасно, дешево й безпечно», – зазначив гендиректор відомства.

За словами заступника гендиректора «Укрзалізниці» по комерційній роботі Віктора ЧОРНОГО, сьогодні відбувається постійне скорочення інвентарного парку вантажних вагонів при відповідному зростанні парку приватних вагонів. При цьому за останні 17 років інвентарний парк СНД скоротився майже в 3 рази.

У випадку ухвалення рішення про спільний парк на рівні СНД буде потрібно укладення угоди про спільне використання парку вантажних вагонів, на внутрішньодержавних рівнях – укладення договорів на управління рухомим складом між залізничними адміністраціями і операторами або власниками приватних вагонних парків.

Як повідомив голова дирекції Ради залізничного транспорту країн-учасниць СНД Петро КУЧЕРЕНКО, на сьогодні парк вантажних вагонів країн Співдружності, Грузії, Латвії, Литви та Естонії становить 1 млн. 464,710 тис., із них 656,154 тис. вагонів (44,8%) інвентарні, 808,556 тис. (55,2%) – приватні.

При цьому П.КУЧЕРЕНКО зазначив, що поки невідомо, коли парк може стати спільним. За його словами, на сьогодні головним завданням є розробка технічного обгрунтування українськими науковими установами. Цю розробку планується завершити у вересні поточного року.

«Після цього, за регламентом роботи Ради залізничного транспорту країн-учасниць СНД, потрібно розглянути цю роботу на нараді уповноважених представників усіх залізничних адміністрацій у рамках ради й потім винести для ухвалення постанови на раду. Наступна, 53-я, рада буде 20-21 жовтня в Литві. Ось якщо наука встигне зробити цю роботу, можна було б обговорити, розглянути і ухвалити якесь рішення: або продовжувати розробку, або завершувати і видавати вже для розгляду структурам і, відповідно, знаходити оптимальний варіант роботи», – зазначив П.КУЧЕРЕНКО.

За його словами, структурою, яка візьме на себе управління консолідованим парком, може стати й перевізник, й інша організація, де концентруватимуться відомості про спільний парк. «Найбільш прийнятними можуть бути ВАТ «Російські залізниці» або «Укрзалізниця», які вже сьогодні володіють потужними інформаційними системами і диспетчерськими службами, які в мінімальні терміни можуть почати цю діяльність», – сказав П.КУЧЕРЕНКО.

Довідка УНІАН. До Ради залізничного транспорту країн-учасниць СНД входять залізничні адміністрації Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України, асоційовані члени ради – керівники залізничних адміністрацій Болгарії, Грузії, Латвії, Фінляндії. У засіданні ради також беруть участь залізничні адміністрації Литви та Естонії.

Рада залізничного транспорту країн-учасниць СНД створена 9 березня 1992 року. Головні завдання ради – координація роботи залізничного транспорту на міжнародному рівні, розробка узгоджених умов і принципів роботи для забезпечення функціонування та розвитку транспортно-економічних зв`язків між державами СНД, а також із третіми країнами, ухвалення нормативних документів у межах своєї діяльності.