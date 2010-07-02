Times починає стягувати плату за доступ до сайтів
09:41, 02 липня 2010Транспорт/Звя'зок
0
1 фунт на день або 2 фунти в тиждень
Британська газета Times починає брати плату за доступ до своїх сайтів.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», щоб користуватися порталом самої газети www.thetimes.co.uk та її недільним додатком www.thesundaytimes.co.uk, відвідувачі мають заплатити 1 фунт на день або 2 фунти в тиждень. Вільний доступ матимуть тільки передплатники паперової версії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter