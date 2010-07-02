Фінплани підприємств Мінтрансу підготують до 1 вересня

Усі фінансові плани підприємств галузі транспорту і зв'язку, які є у сфері управління Міністерства транспорту і зв'язку, підготують до 1 вересня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на міністра Костянтина ЄФИМЕНКА.

"Підприємства повинні завчасно підготувати фінансові плани наступного року. Я підписав розпорядження: до 1 вересня закінчити усі фінплани на 2011 рік, щоб питання виробництва і питання розвитку було відкрите" - сказав міністр.

Він зазначив, що фінплани повинні затверджувати серйозні програми розвитку підприємств. К. ЄФИМЕНКО також проінформував, що в міністерстві уже пропрацювали і затвердили усі фінплани на поточний рік.