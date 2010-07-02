Варшавська автофабрика просить узяти під контроль «УкрАвто»

Профспілки Варшавської автомобільної фабрики (FSO) звернулися до голови уряду Польщі Дональда ТУСКА з проханням проконтролювати виконання умов купівлі підприємства українською компанією "УкрАвто".

Про це сказано в листі чотирьох профспілок підприємства, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

"У зв'язку з критичною ситуацією, пов'язаною з подальшим функціонуванням FSO і залежних від неї компаній по усій Польщі просимо вжити заходів щодо виконання умов договору продажу фабрики українському інвесторові від 30 червня 2005 року", - сказано в листі.

Профспілки вважають, що "УкрАвто" не виконало узяті на себе зобов'язання щодо збереження працевлаштування і обсягів виробництва у 2008-2009 роках.

На думку голови профспілки "Солідарність" FSO Франчишка ПЕТРОВСЬКІ, причиною проблеми є те, що український інвестор не домовився про гарантовані обсяги виробництва Shevrolet Aveo, переніс виробництво Daewoo Lanos в Україну і не застрахувався від валютних ризиків до початку фінансової кризи у кінці 2008 року. За його словами, завод у поточному році виробить всього 26-27 тис. автомобілів Shevrolet Аveo замість передбачених планом понад 100 тис.

У листі підкреслюють, що проблема скорочення виробництва на автофабриці стосуватиметься близько 3,5 тис. працівників.

Як повідомляв УНІАН, концерн "УкрАвто" рішенням загальних зборів акціонерів понизив з початку липня зарплати працівникам Варшавської автомобільної фабрики, що належить йому, на 20%.

Довідка УНІАН. Варшавську автомобільну фабрику, що опинилася у 2005 році на межі банкрутства, придбала корпорація "УкрАвто", яка викупила її борги перед банками і інвестувала в розвиток підприємства, яке поставляло українському концерну машинокомплекти Daewoo Lanos.

Згідно з умовами продажу, інвестор узяв на себе зобов'язання зберегти працевлаштування на фабриці, налагодити виробництво нового автомобіля і збільшити загальне виробництво.

У 2008 році автофабрика, потужності якої дозволяють щорічно виробляти 225 тис. машин, виробила 150 тис. авто, зайнявши третє місце на польському ринку автовиробників (15% ринку).