Клюєв: Кабмін готує програму реконструкції морських портів

Уряд готує до розгляду масштабну Програму реконструкції морських портів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ на міні-прес-конференції у місті Краматорську (Донецька обл.), де він перебував з робочим візитом.

"Ми розглядатимемо Програму реконструкції морських портів. Тут ми можемо залучити досить великі кредитні ресурси під гарантії уряду для того, щоб реконструювати порти" - сказав А. КЛЮЄВ.

Він пояснив, що це будуть масштабні об'єми реконструкції, але усі витрати незабаром окупляться.

"Це усе потужні проекти, що окуповуються. Тому що це великі об'єми - реконструювати усі порти в Україні, або хоч би найбільші - Південний порт, Іллічівський порт, порти в Одесі, Миколаєві, це величезні, скажені кошти", - сказав перший віце-прем'єр-міністр. При цьому він додав, що після реконструкції "відразу підвищиться продуктивність праці на портах, збільшиться вантажопотік через ці порти".