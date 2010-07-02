Проїзд у київському метро подорожчає?

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявляє про можливе підвищення вартості проїзду в метро Києва до 2 грн. з 1,7 грн. на виконання рішення суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на питання, чи розглядає міська влада питання підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті.

"Що стосується метрополітену, то там чи то на виході, чи то є рішення суду (про повернення до 2 грн.). Тобто там може питання ставитися про підвищення тарифу на проїзд. Щодо інших перевезень так питання не стоїть", - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, про рішення суду його днями проінформував заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, який займається цим питанням. "Я детально ще в цьому не розібрався. Якщо є рішення суду, то хто з нас може його зупинити, якщо воно пройшло усі апеляційні інстанції? Безумовно, що у рамках чинного законодавства воно повинне набути чинності - додав перший заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до розпорядження КМДА, вартість однієї поїздки в столичному метрополітені була підвищена наприкінці 2008 року до 2 грн.

Антимонопольний комітет України визнав таке підвищення не обгрунтованим. 12 січня 2009 року на засіданні АМК, яке відбулося за участю мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, домовилися про зниження з 23 січня вартості проїзду у метро до 1,7 грн.

Відповідно до розпорядження мерії тарифи на проїзд в метро були знижені з 31 січня 2009 року на 30 коп.