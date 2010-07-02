Розширено перелік РЕС і ВП

Міністерство юстиції України зареєструвало (24 червня 2010 року під №430/17725) рішення Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) №238 від 27.05.2010 "Про затвердження змін до Переліку радіоелектронних засобів (РЕС) і випромінюючих пристроїв (ВП), для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію".

Про це УНІАН повідомили в НКРЗ.

Метою внесення змін є створення сприятливих умов для користувачів радіочастотного ресурсу України, які надають і одержують телекомунікаційні послуги за допомогою сучасних радіомереж передачі даних.

Зокрема, в Перелік включено устаткування радіодоступу IEEE 802.11n, використання якого на такій основі сприятиме забезпеченню населення високошвидкісним бездротовим доступом до мережі Інтернет, зокрема з використанням мережі WiFi Hotspot усередині приміщень (готелі, кафе, бари, аеропорти, і т. п.) для надання послуг бездротового доступу з максимальною швидкістю передачі даних до 600 Мбіт/с.

Крім того, в Перелік включені абонентські станції (термінали) радіотехнологій мультисервисного доступу в діапазонах 10,5 Ггц, 12,0 Ггц, 25,0 Ггц.