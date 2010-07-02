Для запровадження послуги збереження номера знадобиться не менше року

Для запровадження послуги збереження номера під час переходу абонента від одного оператора до іншого знадобиться не менше року.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН директор з корпоративного управління і контролю "МТС Україна" Олег ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ, коментуючи прийнятий вчора Верховною Радою закон про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо зміни переліку послуг (збереження номера телефону абонента при переході до іншого оператора, про національний роумінг).

Закон про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо зміни переліку послуг розробили народні депутати Юрій МОРОКО і Віталій КОРЖ в листопаді 2008 року замість прийнятого парламентом в червні 2007 року аналогічного законопроекту, який не вступив у силу через вето Президента України.

Як відзначив О.ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ, прийнятий закон забезпечує розширення спектру послуг, появу нових можливостей для абонентів, і «в цьому сенсі він відповідає інтересам споживачів і ринку».

З іншого боку, він вважає, що єдиним питанням залишається питання термінів

впровадження системи збереження номера під час переходу абонента від одного оператора до іншого.

«Це досить складний і тривалий процес, який, як показує зарубіжний досвід, займає не менше року з моменту ухвалення рішення, а то і більше», - сказав О.Проживальський.

Він відзначив, що такі тривалі терміни впровадження такої системи пов`язані з необхідністю комплектації і закупівлі устаткування, його наладки, тестування, впровадження відповідного програмного забезпечення, забезпечення коректної і узгодженої роботи в мережах всіх операторів.

«За півроку, передбачені законом, запустити систему технічно не можливо, що може навіть дискредитувати сам закон», - вважає О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

Довідка УНІАН. Згідно з законом про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо збільшення переліку послуг, введена послуга перенесення абонентського номера. Ця послуга, яка надається абонентові за його заявою, полягає в збереженні за абонентом наданого йому оператором телекомунікацій абонентського номера з метою використання цього номера для отримання телекомунікаційних послуг в мережі іншого оператора телекомунікацій, який надає телекомунікаційні послуги на території України.

Також законом запроваджена послуга національного роумінгу - телекомунікаційна послуга, яка забезпечує можливість абонентам одного оператора телекомунікацій, який надає послуги рухомого (мобільною) зв`язку на території України, одержувати телекомунікаційні послуги в телекомунікаційній мережі іншого оператора (операторів) в межах України. Закон набирає сили після його публікації, а впровадження вищезгаданих послуг вводиться через шість місяців.

Мережа «МТС Україна» охоплює більше 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 17,37 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв`язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п`яти континентах. Виручка за 2009 рік склала 8,2 млрд. грн.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми», найбільшого оператора мобільного зв`язку в Росії і країнах СНД.