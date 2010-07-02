Кабмін затвердив титул реконструкції енергопостачання

Кабінет Міністрів України затвердив титул реконструкції зовнішнього енергопостачання держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» загальною вартістю 132,481 млн. грн.

Про це сказано у розпорядженні уряду від 30 червня №1278-р, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур’єр».

Згідно з документом, проект передбачає реконструкцію підстанції 110/10 кВ, а також кабельних мереж 10 кВ, через які здійснюється енергопостачання аеропорту.

Загальну кошторисну вартість реконструкції об`єктів затверджено на рівні 132,481 млн. грн, в т.ч. будівельно-монтажні роботи 48,473 млн. грн., закупівля устаткування – 59,765 млн. грн. На придбання житла для громадян, які проживають у будинку, який планується знести під час реалізації проекту, передбачається направити 3,5 млн. грн.

Терміни будівництва об`єкту – 2010-2011 рр.