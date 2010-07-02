ЛЗ відкрила музей найдовшої в Європі вузькоколійки

На залізничній станції Антонівка (Рівненськая область) відкрито єдиний в Україні музей вузькоколійної залізниці. Унікальне зібрання експонатів презентує відвідувачам щонайдовшу в Європі діючу залізницю, ширина колії якої всього 750 мм. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЛЗ.

Згідно з повідомленням, між станціями Антонівка і Зарічне 106 кілометрів колії. Цю відстань маленький потяг долає за чотири години. Для жителів понад 100 сіл краю він – єдина можливість своєчасно і без проблем дістатися до роботи або школи.

На маршруті 16 станцій, кожну з них місцева влада хоче підтримати, пропагуючи вузькоколійну залізницю як туристичний об`єкт. На першій станції – Антонівці — вже відкрили музей вузькоколійки і відсвяткували відкриття Етно-тур-фесту «Бурштиновий шлях» (саме Рівненщина славиться своїми родовищами бурштину в Україні і за її межами). Відтепер щорічно черговий етап цього фестивалю святкуватимуть на кожній з 16 зупинок вузькоколійки. А на відкритті «Бурштинового шляху» відвідувачам запропонували не тільки музичні розваги, але і прогулянку лісом, збір грибів і ягід і, звичайно, захоплюючу поїздку найдовшою вузькоколійкою в Європі.