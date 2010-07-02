ВОЛЯ добавила до цифрових пакетів пізнавальний канал «Моя Планета»

Компанія ВОЛЯ з 1 липня добавила до цифрових пакетів новий пізнавальний канал – «Моя Планета».

Канал «Моя Планета» буде доступний для ознайомлення в промо-режиме в базовому пакеті «Україна і світ» до 31 липня 2010 року, і потім поповнить пакети «Всесвіт» і «Планета знань», зазначається в прес-релізі компанії.

Нагадаємо, що цього року компанія ВОЛЯ добавила до цифрових пакетів новий пізнавальний канал Viasat Nature, інформаційний канал «Погода ТБ», а окрім цього в цифрові пакети повернулися два популярні російські канали – «РТР-планета» і TVCi.

Загалом, в цифрових пакетах ВОЛІ в Києві на сьогодні доступне вже більше 140 каналів різної тематики і спрямованості, які розподілені по 3 основним, 3 тематичним і 3 преміальним пакетам.

Довідково. Компанія ВОЛЯ є національним українським телекомунікаційним провайдером, який надає комплексну мультисервисную послугу, а саме: інформація і розваги – доступ до телепрограм і видео-за-запитом; передача даних – високошвидкісний доступ в Інтернет і послуги найбільшого в Україні дата-центру; комунікація – комп'ютерний і голосовий зв'язок.

Компанія ВОЛЯ в цілому по Україні обслуговує близько 1,7 млн. абонентів, зокрема більш ніж 395 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу до Інтернету.

«Моя Планета» – російський цілодобовий пізнавальний канал про подорожі, науку, історію і людей. Має в розпорядженні власну виробничу базу, систему професійних закупівель контента, службу дистрибуції і маркетингу, а також велику бібліотеку програм. Одночасно в експедиції по різних куточках миру роз'їжджаються 12 знімальних груп. 720 годин оригінального телевізійного матеріалу. Понад 150 співробітників щодня працюють для того, щоб глядачі дивилися цікаве, пізнавальне і сучасне телебачення.