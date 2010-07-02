«Київстар»: послуга збереження номера перспективна

Впровадження послуги збереження номера абонента при переході до іншого оператора перспективне, але пов`язане зі значними витратами операторів.

Про це йдеться у переданому УНІАН офіційному коментарі компанії «Київстар» з приводу прийнятого вчора, 1 липня, Верховною Радою України Закону про внесення змін до Закону «Про телекомунікації».

Нагадаємо, цей закон розробили народні депутати Юрій МОРОКО і Віталій КОРЖ в листопаді 2008 року замість прийнятого парламентом в червні 2007 року аналогічного законопроекту, який не набрав сили через вето Президента України.

Як наголошується в коментарі, «Київстар» вважає, що в цілому впровадження послуги збереження абонентами своїх номерів є перспективним напрямом розвитку галузі і конкуренції. Така послуга надається на ринках низки країн світу в Європі, Америці, Азії, Австралії. Її наявність стимулює операторів працювати над посиленням лояльності клієнтів, приділяти більше уваги якості послуг, розширювати асортимент та інноваційність послуг.

Разом з тим, основне питання щодо прийнятих змін до Закону «Про телекомунікації» про збільшення переліку послуг полягає саме у розробці і втіленні найбільш оптимального технічного і адміністративного механізму впровадження такої послуги, який повинна розробити Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ). На даний момент також залишається нез’ясованим питання подальшого адміністрування послуги.

У «Київстарі» вважають, що впровадження такої послуги пов`язане зі значними витратами з боку операторів, зокрема адміністративними, пов`язаними з маршрутизацією, організацією і підтримкою бази даних, процесинговою обробкою, відкриттям на мережі номерного ресурсу.

«Розмір загальних витрат залежатиме від механізму втілення і адміністрування послуги», – йдеться у коментарі.

У той же час, у коментарі наголошується, що досвід інших країн свідчить про те, що впровадження послуги перенесення абонентського номера не приводить до істотних змін на ринку телекомунікацій, щорічно нею користуються від 2% до 10% абонентів, залежно від стану ринку.

Що стосується можливості впровадження послуги національного роумінгу, що також передбачене новим законом, то це питання, вважають в «Київстарі», досить добре врегульоване чинним законодавством, тому навряд чи потребує будь-яких інших регуляторних удосконалень.

Довідка УНІАН. Телекомунікаційний оператор «Київстар» – лідер українського ринку мобільного зв`язку і передачі даних, якому довіряють своє спілкування 21,89 млн. чоловік (станом на 1 червня 2010 року). Мережа «Київстар» охоплює всі великі і малі міста і більше 28 тис. сільських населених пунктів, всіх основних національних і регіональних трас, більшості морського і річкового побережжя України.