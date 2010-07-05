«Хостмастер» кирилізує домени .com.ua та .kiev.ua

З 22 липня 2010 року компанія "Хостмастер" вводить реєстрацію IDN (Internationalized Domain Names - доменні імена, що містять символи національних алфавітів) у доменах .com.ua і .kiev.ua.

Про це УНІАН повідомили в компанії "Хостмастер".

Як сказано у повідомленні, Інтернет зародився в англомовному середовищі і обмеженням існуючої системи доменних імен (DNS) стала необхідність використовувати тільки 37 символів ASCII - латинські букви від A до Z, цифри і символ "-". Швидке зростання кількості користувачів Інтернету в іншій частині світу в останні декілька років змусило Інтернет еволюціонувати, надавши надійну підтримку неангломовних доменних імен.

Крім того що в імені домена зручніше використовувати рідну мову, це ще і вирішує проблему вичерпання доменних імен, відкриває нові можливості для просування своїх товарів і послуг і закріплює індивідуальність особи або компанії.

Реєстрація доступна усім охочим і нічим не відрізняється від реєстрації звичайного домена. Ніяких особливих умов реєстрації для користувачів, що вже володіють популярними доменами на латиниці, не передбачено.

Довідка УНІАН. Домен IDN має дві форми представлення: ім'я записується звичайними символами (Unicode), наприклад, їжачок.pl.ua); ім'я записується ASCII -символами для внутрішнього представлення імені в системі DNS (xn--80alnp8bxf.pl.ua) Ця форма також має назву ACE (ASCII Compatible Encoding).

Ім'я, яке користувач вводить в адресному рядку, автоматично перетвориться броузером в символи, відповідні кодуванню ASCII і допустимі до використання в звичайній системі DNS. Перетворене доменне ім'я забезпечується спеціальним префіксом "xn--", який показує, що воно складається з символів національних алфавітів.

До стандартного набору символів ([a - z 0-9 -]) додаються символи кирилічного алфавіту в нижньому регістрі. Український символ "'" (апостроф, як у слові "м'ясо") не застосовується в доменних іменах.

ТОВ "Хостмастер" створене в 2001 році провідними українськими фахівцями в області інтернет-технологій - адміністраторами домена першого рівня .UA і публічних доменів другого рівня *.UA. Усі засновники володіють рівними частками в статутному фонді підприємства.

ТОВ "Хостмастер" є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного виду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домена .UA і публічних доменів в ньому.