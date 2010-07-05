МТС залучила кредит на 300 млн. євро

Для ВАТ "Мобільні Телесистеми" (Росія), власника оператора "МТС Україна", відкрита кредитна лінія в зарубіжних банках на суму до 300 млн. євро під гарантії експортного агентства Фінляндії Finnvera plc.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, кредитна лінія відкрита на 8 років. Процентна ставка по кредитній лінії встановлена на рівні шестимісячної ставки EURIBOR + 1,65%.

Кредитні кошти у рамках угоди будуть надані банками BNP Paribas Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Societe Generale.

Кошти будуть використані для фінансування постачань устаткування і сервісних послуг від Nokia Siemens Networks в Росії та Україні.

Довідка УНІАН. АТ "Мобільні Телесистеми" є провідним телекомунікаційним оператором в Росії і країнах СНД. Консолідована абонентська база компанії складає 98,98 млн. абонентів. Населення 82 регіонів Росії, а також Вірменії, Білорусі, України ("МТС Україна"), Узбекистану, Туркменістану, де МТС і її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг в стандарті GSM, складає понад 230 млн. осіб. З червня 2000 року акції МТС котируються на Нью-йоркській фондовій біржі під кодом MBT.