Крюківський ВБЗ у серпні поставить 4-й потяг метро

ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Кременчук, Полтавська обл.) у серпні цього року поставить КП «Київський метрополітен» четвертий потяг метро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

«Сьогодні роботи з його створення ведуться в корпусі пасажирського вагонобудування. У серпні ми його відправимо до Києва. Це буде четвертий потяг за контрактом цього року», – сказала представник прес-служби.

Вона нагадала, що перший в 2010 році потяг метро відправився до Києва 18 березня, він складався з вагонів моделей 81-7021 і 81-7022 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

«У 2010 році у нас метрополітен купить 25 вагонів, або 5 складів», – сказала представник прес-служби.