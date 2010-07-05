Путін: РФ зацікавлена у спільному будівництві кораблів

Росія зацікавлена у спільному будівництві кораблів на українських верфях.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на засіданні президії уряду РФ.

«У суднобудуванні Росія зацікавлена використовувати українські верфі не лише для ремонту, але і для спільного виробництва суден», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня прем`єр-міністр Росії запропонував Україні співпрацю в ядерній сфері, авіа- і суднобудуванні.

На початку червня голова Об`єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Російської Федерації Роман ТРОЦЕНКО за підсумками засідання Ради безпеки в Кремлі заявив, що в рамках розвитку російської суднобудівної галузі буде реалізований ряд проектів, зокрема, з Україною планується створити спільне підприємство на базі Чорноморського суднобудівного заводу.

« 50% заводу і ряд інших підприємств будуть передані ОСК », – сказав він.