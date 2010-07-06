Залізниці України збільшили добове навантаження на 15%

За підсумками експлуатаційної роботи за перше півріччя поточного року українські залізничники щодоби навантажували в середньому більше 927 тис. тонн вантажів, що складає 105,6% до планового завдання і на 15,2% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, збільшили цей показник до аналогічного періоду минулого року всі залізниці: Донецька – на 9%, Придніпровська – на 27,9%, Південна – на 1,2%, Одеська – на 20%, Південно-Західна – на 11,7% і Львівська – на 17,8%.

Впродовж 6 місяців поточного року за добу вивантажувалося в середньому майже 15 тис. вагонів, що складає 102,1% до планового завдання і на 11,8% більше аналогічного показника минулого року.

Також виросла ефективність використання вагонів «Укрзалізниці», про що свідчить прискорення обороту вантажного вагону до аналогічного показника 2009 року на 0,86 діб, або на 12,7%, до планового завдання – на 0,92 діб, або 13,6%. У середньому один вантажний вагон був в обороті 6,75 діб. Оборот навантаженого вагону склав 3,05 діб і прискорений до планового завдання на 0,07 діб, або 2,3%.

Разом з тим скорочено час простою вагону під однією вантажною операцією на 2,38 години до плану і на 2,74 години до аналогічного показника минулого року – до 41,17 години.

Вантажний рейс вагону в середньому склав 510,3 км., що більше рівня 2009 року на 1,5% і більше планового завдання на 2,1%.

Як відзначають у відомстві, за І півріччя також покращені показники використання локомотивного парку. Середньодобовий пробіг локомотива склав 468 км. (105,2% до плану), середньодобова продуктивність – 1304 тис. т/км брутто (104,7% до плану).

У цілому «Укрзалізниця» за І півріччя поточного року відправила майже 168 млн. тонн вантажів.