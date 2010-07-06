Рада позбавила крейсер “Україна” назви

Верховна Рада ухвалила постанову “Про визнання такої, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України “Про присвоєння найменування “Україна” ракетному крейсеру”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 247 із 428 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент визнав такою, що втратила чинність, постанову Верховної Ради від 17 грудня 1993 року № 3731-XII “Про присвоєння найменування “Україна” ракетному крейсеру”.

Як зазначається у пояснювальній записці до даної постанови, цей ракетний крейсер закладено на державному підприємстві “Суднобудівний завод імені 61 комунара” у Миколаєві у вересні 1984 року на замовлення Військово-морського флоту СРСР і спущено на воду у серпні 1990 року.

З 1992 по 1995 рік крейсер будувався на замовлення Міністерства оборони України. У 1996-1998 роках будівництво було припинено. У 1999 році було укладено новий контракт з Міністерством оборони України на продовження будівництва крейсера для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України. З 2001 року будівництво корабля знову припинено.

На теперішній час державним підприємством “Суднобудівний завод імені 61 комунара” здійснюється утримання ракетного крейсера.

На цей час опрацьовується питання пошуку шляхів подальшого використання недобудованого ракетного крейсера, зокрема можливості його реалізації.

У записці зазначається, що враховуючи, що добудова та приймання ракетного крейсера до складу ВМС України не передбачається, вважається за доцільне визнати недоцільним, щоб крейсер носив назву “Україна”.

Голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО назвав це “психологічно непростим рішення”. За його словами, від самого початку було зрозуміло, що крейсер не буде у складі українських ВМС. Він зазначив, що за цей час на утримання було “витрачено понад 100 мільйонів гривень”.

Ряд народних депутатів заявили, що це рішення необхідне, оскільки йдеться про продаж крейсера, тому надто символічно буде, якщо його продаватимуть під назвою “Україна”.