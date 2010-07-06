«Богдан» збільшив виробництво легковиків

Корпорація «Богдан» в червні 2010 року виробила 1852 легкових автомобіля, що на 46,3% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій КРАСУЛЯ.

За його інформацією, у порівнянні з червнем 2009 року корпорація збільшила виробництво автомобілів на 14,3%.

Крім того, у червні ц.р. корпорація «Богдан» виробила 50 комерційних автомобілів Bogdan 2310 рick-up (з початку року – 338 авто).

Як повідомляв УНІАН, корпорація планує в 2010 році збільшити випуск легкових автомобілів майже на 57%, у порівнянні з 2009 роком – до 22,6 тис. штук, в першу чергу за рахунок реалізації експортної стратегії.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва автотранспортних засобів різних типів.