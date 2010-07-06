Фонд молодіжного будівництва чекає погашення боргів

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву чекає погашення боргів з часткової компенсації процентної ставки комерційних банків з другої декади липня ц.р.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фонду.

За словами голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда РИСУХІНА, на сьогодні склалася складна ситуація з виплатами через недофінансування програми минулого року. Зокрема, заборгованість за цією програмою на 1 січня 2010 року становила 62,7 млн. грн.

Він пояснив, що сьогодні фонд може вкладати гроші в програму за наявності коштів у державному бюджеті, а головний фінансовий документ був прийнятий тільки в квітні, внаслідок чого відбулася затримка з виплатами цього року.

Л.РИСУХІН зазначив, що в травні фонд почав консультації з Міністерством фінансів стосовно виплат, і зараз переговори знаходяться на завершальному етапі – на часткову компенсацію процентної ставки цього року передбачається виділити 117 млн. грн.

«Виплати розпочнуться щойно буде підписаний паспорт бюджетної програми. Я думаю, фонд почне розраховуватися в другій декаді липня», - сказав голова правління фонду.

Зокрема, в липні очікується виділення 30 млн. грн., далі щомісяця по 14-15 млн. грн.

Л.РИСУХІН додав, що виникають і точкові проблеми з частковою компенсацією, пов`язані, приміром, з банками, що постраждали під час фінансової кризи, зокрема, з «Укрпромбанком», який готується до ліквідації.

«Фахівці Фонду зараз упритул займаються вирішенням подібних питань», - сказав він.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям, а також часткової компенсації кредитної ставки комерційних банків. Програми Фонду реалізуються за кошти Державного бюджету.