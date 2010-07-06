Львівська залізниця планує збільшити кількість рейсів

Залізничники Львівської залізниці (ЛЗ) спостерігатимуть за пасажиропотоком на новому маршруті Львів-Тернопіль і через декілька місяців, за умови подальшого зростання популярності потягу, визначатимуться з можливістю збільшення кількості рейсів рейкового автобуса.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЛЗ.

Згідно з повідомленням, протягом першого місяця курсування пасажирський потяг підвищеного комфорту другого класу (рейковий автобус) сполученням Львів-Тернопіль, який львівські залізничники запропонували пасажирам 1 червня, перевіз 3232 пасажири. Таким чином, середня населеність потягу склала 71%.

Моніторинг рейсів показав, що з кожним днем кількість пасажирів, охочих скористатися саме цим поїздом, зростає, і якщо у перші дні в рейковому автобусі було 25-35 пасажирів, то наприкінці місяця охочих їхати було вже 70-80 щодня (максимальна кількість – 91).