Мінтранс ініціює будівництво нових логістичних центрів

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО ініціює будівництво вантажних терміналів на залізниці так, щоб контейнер, який раніше перевозився автомобільним транспортом, зміг легко транспортуватися і залізницею.

Як повідомляє УНІАН прес-служба міністерства, це дозволить розвантажити автомобільні шляхи, зменшити плату за перевезення і поліпшити екологічну ситуацію.

«За останні 20 років великих гравців не з`явилося - хоча малий і середній бізнес досить активно розвиваються. Тому залізниці повинні мати відповіді на ці виклики, мають навчитися працювати з малими обсягами вантажів – по 1-2 вагони. Певна річ, більше такі обсяги прийнятні для автомобільного транспорту, проте для держави більш вигідно розвивати саме залізничні перевезення. Адже це поліпшення екологічної ситуації і збереження автодоріг», - відзначив міністр.

За його словами, логістичні центри працюватимуть за єдиною системою функціонування залізничного і автомобільного транспорту, який дозволить доставляти вантаж за принципом «від дверей до дверей». При цьому на одній станції зможуть функціонувати кілька терміналів з розвантаження і навантаження.

Згідно з повідомленням, здійснювати комбіновані перевезення за допомогою терміналів залізничники зможуть як власними силами (центр «Лисички» при «Укрзалізниці» має свій парк автомобілів), так і спільно з автомобілістами. При цьому автомобільна складова, наприклад, з 500 км скоротиться до 20-30 км (від клієнта до терміналу і від терміналу до клієнта).

«Наше завдання – підвищити якість послуг, які ми надаємо. І за допомогою проекту вантажних терміналів на залізниці це можна зробити. Ми готові удосконалити інфраструктуру товарних станцій, будувати нові під`їзні шляхи і брати участь у розбудові логістичних центрів», - підкреслив міністр.

Як наголошується у повідомленні, проект здійснюватиметься за рахунок інвестиційних коштів.