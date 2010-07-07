У Київському метро на 18 хвилин призупиняли рух поїздів

О 19 год. 22 хв. 6 липня у Київському метрополітені, на станції метро „Харківська” через технічну несправність було зупинено електропоїзд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок цього на 18 хвилин між станціями „Осокорки-Харківська” було припинено рух електропоїздів по другій колії у напрямку Борисполя.

О 19 год. 40 хв. несправність електропоїзда усунуто, рух відновлено.