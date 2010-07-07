Мінтранс готує ТЕО нової залізничної гілки

Міністерство транспорту і зв`язку України і ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» до грудня 2010 року підготують техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва залізничної гілки Київ – аеропорт «Бориспіль», а також додаткової злітно-посадочної смуги в аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання уряду.

За його словами, розробку вказаних ТЕО ініціював Мінтранс спільно з держпідприємством.

У зв`язку з цим прем`єр нагадав, на сьогодні в аеропорту триває будівництво терміналу D, який планується ввести в експлуатацію до кінця цього року, що дасть змогу збільшити пасажиропотік аеропорту до 8 млн. чоловік на рік.

«Виникає питання нової злітно-посадочної смуги та будівництва залізничного сполучення між Борисполем і Києвом. Мінтранс і держпідприємство «Аеропорт «Бориспіль» запропонували техніко-економічне обгрунтування будівництва смуги підготувати до 15 серпня, на залізничне сполучення – до 1 грудня 2010 року», – сказав М.АЗАРОВ, зазначивши при цьому, що розробка ТЕО вестиметься за рахунок власних коштів держпідприємства.

Як повідомляв УНІАН, термінал D будується за рахунок японського кредиту і власних коштів аеропорту. Загальний кошторис – 1 млрд. 660,955 млн. грн., генпідрядник – «Догуш Іншаат» (Туреччина).

Довідка УНІАН. Вимогою УЕФА на момент проведення чемпіонату Євро-2012 є пропускна спроможність терміналів «Борисполя» 4150 пас. в години пік. На сьогодні пропускна спроможність аеропорту – 1840 пас. в години пік. Очікувана пропускна спроможність всіх терміналів аеропорту в 2012 році – 6050 пас. в години пік. Зокрема, пропускна спроможність терміналу D складе 3000 пас./год/пік, В – 1450 пас. у години пік, F – 900 пас. у години пік.