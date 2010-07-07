На трасі «Одеса-Рені» обмежено рух

Підняття води в Дністрі, рівень якого на території Одеської області перевищив критичну позначку на 10 см, викликало загрозу підтоплення автотраси «Одеса-Рені». З урахуванням виходу річки з берегів на цій автотрасі введене обмеження руху вантажного транспорту.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ в Одеській області, «вантажівкам пропонується рухатися об`їзними дорогами, а для легкових автомобілів проїзд поки що відкритий».

«Свого піку паводок на Дністрі може досягти 7-8 липня. Не виключено, що будуть підтоплені населені пункти в низинах, приміром, село Яськи», – зазначила головний фахівець по зв`язках з громадськістю Управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації Лідія ЯНКОВСЬКА.

У свою чергу, глава МНС Нестор ШУФРИЧ констатував на зустрічі з журналістами у вівторок, що "хоча рівень води в Дністрі піднявся на 10 см, ситуація в придністровських районах Одещини менш небезпечна, ніж у придунайській зоні можливого підтоплення".