Виробництво легкових автомобілів скоротилося на 25,4%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-червні 2010 року, за оперативними даними, скоротилося на 25,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 27,251 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними асоціації, виробництво автобусів в Україні у січні-червні збільшилося в 2,4 разу порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1114 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні у січні-червні збільшилося у 2,7 разу – до 2624 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 83,6% порівняно з 2008 роком – до 65,7 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні у 2009 році скоротилося на 85,4% – до 1473 штук, а виробництво вантажних автомобілів – на 78,8%, до 2499 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), корпорація «Богдан» (ВАТ «ЛуАЗ» і ВАТ «Черкаський автобус»), ЗАТ «Єврокар», корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод» і ЗАТ «Бориспільський автозавод») й ін.